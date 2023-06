Juve, avv. Paniz: “La UEFA vuole i bianconeri in Conference League”

Intervenuto durante il programma Piazza Affari trasmesso su TMW Radio, l'avvocato Maurizio Paniz ha risposto a varie domande sulla Juventus . Tra queste, quella relativa alle possibili sanzioni che la UEFA potrebbe infliggere ai bianconeri per etica sportiva. Secondo Paniz non è da escludere che la Juve possa partecipare alle prossime competizioni europee: “Qui siamo agli antipodi. La UEFA vorrebbe che la Juventus facesse la Conference League perché ne alzerebbe il valore. Per me, invece, i bianconeri non vogliono prendere parte a una coppa che costa molto, viste le strane trasferte, e l’incasso magro”.

Paniz sul calciomercato

Inoltre, l'avvocato ha espresso la sua opinione su alcuni temi concernenti il calciomercato della Juventus. Ecco cosa ha detto: “La società utilizzerà, come sempre, una filosofia molto chiara: tutti sono cedibili a patto della giusta offerta. Questa regola vale sempre e varrà anche in questo mercato per i bianconeri. Io non rinuncerei a Vlahovic o Chiesa. Sono due giocatori giovani e forti. Non ce li siamo potuti godere per gli infortuni. Quest’anno Chiesa era reduce dal brutto stop. Vlahovic, invece, ha avuto la pubalgia, come in questo momento in Nazionale. Spero che entrambi possano restare alla Juventus. Rabiot ha posto come paletto per il rinnovo il fatto che resti Allegri. Se si arriva a ragionare in questo modo il merito è quello dell’allenatore toscano".