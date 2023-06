Juve, avv. La Marca: “La posizione di Allegri deve essere la priorità”

Intervenuto sulle frequenze della trasmissione One Football Club in onda su One Station Radio, Domenico La Marca ha parlato di Juventus. L'avvocato ha analizzato la situazione in casa bianconera, tra avvicendamenti societari e calciomercato. In particolare, per La Marca quest'ultimo tema sarebbe un tema arduo da affrontare senza che in società vengano chiarite le posizioni di direttore sportivo e allenatore. Nello specifico, la Juventus attende novità sul fronte Cristiano Giuntoli, il quale dovrebbe trovare un accordo con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per liberarsi. In secondo luogo, nonostante la posizione di Massimiliano Allegri per la panchina bianconera pare rafforzarsi, non ci sarebbero ancora state decisioni concrete in tal senso.