Juve, avv. La Marca: “La linea verde della Juventus è molto interessante”

Intervenuto nella trasmissione One Football Club su One Station Radio, l'avvocato Domenico La Marca ha risposto ad alcune domande su temi della Serie A. In riferimento alla Juventus, si è parlato del progetto bianconero incentrato sulla valorizzazione dei giovani, anche sul calciomercato. Ecco cosa ha detto: “È molto interessante l’idea della Juventus di rinnovarsi puntando sui giovani. Per troppi anni la Juventus si è orientata su parametri zero e giocatori esperti per cercare di ritornare ad essere immediatamente competitivi, con risultati non propriamente positivi. Nomi come Weah, Parisi e Casadei rappresentano una nuova strada per questa Juventus che vuole pianificare un progetto a lungo termine. È chiaro che dovranno arrivare anche profili più pronti come può esserlo un Milinkovic Savic, in caso di addio di Rabiot. Oppure uno Zaniolo che comunque, ricordiamo, è sempre una classe ’99. In questa stagione potremo assistere ad un rinnovamento della compagine bianconera e ciò potrebbe rivelarsi una mossa vincente per rivedere una Juventus altamente competitiva”.