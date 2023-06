Juve, avv. Greco: “Archiviazione processo? Caduto il primo pilastro”

L'avvocato Vincenzo Greco ha espresso la sua opinione a Radio Bianconera riguardo all'archiviazione dell'inchiesta plusvalenze. Il processo ha coinvolto per diversi mesi la Juventus : il Giudice Sportivo, dopo tre gradi di giudizio, ha stabilito una penalizzazione di 10 punti ai bianconeri e diversi deferimenti tra i dirigenti. L'avvocato ha esordito così dopo gli ultimi avvicendamenti: "Stanno cadendo i pilastri. E' caduto il primo. Qualche mese fa dicevo che nel medio-lungo periodo la verità esce fuori. E' raro che la Procura che inizi l'indagine e poi chieda l'archiviazione, perché è come smentire se stessi. Si è capito che non si tratta di false fatturazioni".

Greco su Chinè e Agnelli

L'avvocato ha poi proseguito la sua disamina esprimendo perplessità sulle convinzioni del procuratore federale Chinè. Ecco cosa ha detto: "Il capo di Gabinetto del ministro dell'Economia, Chinè, ha pensato sul serio che si potessero fare fatture a penna quando da anni si fanno elettroniche.Anche la Juventus voleva andare al TAR come Agnelli, poi le cose non sono andate così. Può darsi anche che fosse una doppia strategia. Per tirarsi fuori dal fuoco, anche amico, sotto cui stava cadendo, ha deciso per una linea morbida e Andrea Agnelli no. Se il TAR gli darà ragione, potrebbero cadere altri presupposti della penalizzazione Juve. E Chinè che farà? Riaprirà il caso?".