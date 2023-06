Juve, avv. D’Avanzo: “Si sta ancora scontando la penalizzazione”

Intervenuta nel programma One Football Club sulle frequenze radio di One Station Radio, l'avvocato Katia D'Avanzo ha parlato di Juventus . In particolare, spiegherebbe come la Juve starebbe ancora pagando la sentenza del processo plusvalenze. Ecco cosa ha detto: “La Juventus sta scontando ancora la penalizzazione subita. Il club è, potremmo dire, a bocce ferme. La penalità è stata pesante, e ciò ha inciso su una società che avrebbe potuto strutturarsi molto bene. La squadra non è riuscita a raggiungere, negli scorsi anni, la finale di Champions. Un grande obiettivo per un club italiano, proprio sotto la guida di Allegri . Andrebbe considerato, a tal motivo, che ci sono società e capitali, soprattutto arabi, che sovrastano le potenzialità dei nostri club. Il Manchester City è l’esempio più recente".

D'Avanzo sul caso Giuntoli

Altro argomento, il caso Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli non riuscirebbe a trovare un intesa con il presidente De Laurentiis nonostante la volontà di chiudere l'esperienza in terra campana per la Juventus. L'avvocato ha provato a dare un interpretazione da un punto di vista contrattuale: “Mi viene in mente un detto napoletano ‘sai quello che lasci, non sia quello che trovi’. So che DeLauretniis cercherà di trattenerlo sino ad agosto, a mercato concluso. Il presidente azzurro è un genio, un regista che sta producendo un film bellissimo. Il patron sta scegliendo il meglio per le sorti del proprio Napoli, per cui sono sicuro nutre grandi ambizioni soprattutto europee. Non dimentichiamoci i quarti di quest’anno, con un Napoli che contro il Milan avrebbe potuto raccogliere molto di più. Soprattutto, De Laurentiis è un presidente che è sempre riuscito a raccogliere i sogni da quei progetti in cui erano in pochi a credere. Ciò detto, credo che il presidente farà di tutto per trattenere Giuntoli. La Juventus, in quanto club ‘cinico’, farà di tutto per rubare il direttore sportivo. Attraverso soprattutto i soldi, al fine di riportare la rinascita un club infangato dalle recenti sentenze. Il dirigente, d’altronde, sta puntando tutto sulla propria carriera e sul proprio curriculum”.