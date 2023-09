Juve, avv. Afeltra: “Processo Prisma? Si ricomincia da capo…”

Intervistato su Tmw Radio, l'avvocato Roberto Afetra ha parlato dell'inchiesta Prisma, processo che coinvolgerebbe anche la Juventus . Ecco le sue parole: "Il diritto sportivo è diverso da quello penale, lo sappiamo. La giustizia sportiva dovrà avviare i propri processi quando ci sarà l'accertamento penale e non su gravi indizi di colpevolezza. Cosa accade ora? Il processo ricomincia da capo in pratica".

Inoltre, l'avvocato ha aggiunto: "La cosa principale è questa: se a febbraio del 2023 quando il giudice per le indagini preliminari di Torino ha rigettato l'istanza invece di restituire le carte alla Procura avesse sollevato immediatamente gli atti alla Corte di Cassazione, e così la Procura Federale così non avrebbe istruito il secondo processo sulle plusvalenze e la Juve non avrebbe subito penalizzazioni, visto che ha patteggiato per quello. Oggi la Juventus ha patteggiato un comportamento sportivamente illeggittimo ma ritenuto inesistente in sede penale. La Juve per questo ha fatto un errore a patteggiare".