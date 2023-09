Juve, Avv. Afeltra: “Inchiesta Prisma? Bella rogna per la FIGC…”

Roberto Afeltra ha commentato lo spostamento di sede processuale dell'inchiesta Prisma: per l'avvocato sarebbe un "problema" anche per la FIGC

Intervistato a Radio Radio, l'avvocato Roberto Afetra ha parlato dello spostamento della sede processuale dell'Inchiesta Prisma. Il processo, che coinvolgerebbe la Juventus, è passato da Torino a Roma. Ecco le sue parole: "Se il procedimento penale dovesse dire che il fatto non sussiste, per la FIGC sarà una bella rogna a livello risarcitorio. Il processo sportivo non si tocca. Ma la Juventus, per colpa dei dirigenti che hanno patteggiato sia in Italia che in Europa, è stata giudicata sulla base di gravi indicatori di colpevolezza. Questi adesso ritornano indietro perché il procedimento ritorna alle indagini preliminari".