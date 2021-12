Buone notizie in casa Juve: Aurora Italia è un nuovo sponsor bianconero

La Juve ha annunciato una nuova, importantissima sponsorizzazione con Aurora Italia, leader nel settore Fashion Jewellery

In un periodo di crisi economica come quello che sta vivendo il mondo del calcio, trovare nuove sponsorizzazioni e accordi commerciali è una delle missioni più importanti per un club. Per questo motivo la Juventus è lieta di annunciare una nuova partnership. Ecco il comunicato del club bianconero: "La Juventus annuncia una nuova Regional Partnership, preziosa come… l’oro. È infatti Aurora Italia, brand leader nel settore Fashion Jewellery, il nuovo Official Gold Gram Bar Partner del Club nel Sudest Asiatico. La collaborazione fra questi due grandi brand sarà all’insegna non solo dell’eccellenza, che entrambi hanno come mission, nel calcio come nel mondo della gioielleria, ma anche la creatività. Aurora è infatti nota per le sue “1g 24k Gold Bar limited edition”, dedicate a temi speciali: la partnership sarà allora l’occasione perfetta per lanciare la “Juventus 1g 24k Gold Bar”, che si ispirerà alla divise e al logo della Juventus.