Juve, Auriemma: “Non è vero che la squadra segue ancora Allegri”

Dagli studi di Mediaset, Raffaele Auriemma ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "La Juventus non ha tutte queste risorse da investire per permettersi altri 20 milioni in una stagione con l'esonero di Allegri. Ma bisogna interrogarsi su questo girone di ritorno, prima era la concorrente immediata per lo Scudetto quindi cosa è successo nelle successive giornate di campionato? Non è vero che la squadra lo segue altrimenti non sarebbe crollata così la Juventus. Vlahovic non ha mai sopportato Allegri, Chiesa non vuole giocare da punta e non vuole uscire per primo. A lungo andare queste cose logorano i rapporti".