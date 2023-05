Juve, attesa per il vertice De Laurentiis-Giuntoli: la situazione

In attesa del 'lascia passare' di De Laurentiis: la Juve ha scelto Giuntoli come prossimo direttore sportivo

redazionejuvenews

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare alla Juventus anche prima del previsto e diventare il nuovo direttore sportivo bianconero al posto di Federico Cherubini. Lasciando il Napoli -all'indomani della vittoria dello Scudetto- il patron De Laurentiis perderebbe il suo uomo mercato. Ma sarà davvero disposto a farlo? Giuntoli -inutile dirlo- è stato uno degli artefici dello scudetto degli azzurri che sono tornati alla vittoria dopo ben 33 anni dall'ultima volta. Negli ultimi due anni ha fatto sì che il monte ingaggi passasse da 155 milioni lordi a circa 73: un'ottimizzazione economica che non si è però tradotta in mancanza di qualità e risultati. Tutt'altro.

In settimana ci sarà il faccia a faccia con il presidente, anche perché formalmente Giuntoli è legato al Napoli per un altro anno. De Laurentiis potrebbe lasciarlo andare fissando qualche condizione. Come per esempio rinunciare ad una parte del bonus scudetto e magari regalargli un ultimo colpo di mercato degno di nota. Si parla del possibile arrivo del 27enne giapponese Daichi Kamada, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte.

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport sembra che l'ex direttore sportivo del Carpi sia ad un passo da Torino, pronto per una nuova avventura dopo otto anni trascorsi al Napoli. La Juventus il prossimo anno dovrà affrontare tutta una serie di situazioni: dalle vicende extra calcistiche ai rinnovi, cessioni ed acquisti. E Giuntoli è stato indicato come l'uomo giusto per la 'rifondazione' della Juve che dal prossimo anno potrebbe cambiare volto.

Pare però che il dirigente toscano non voglia fare a meno del suo braccio destro storico: Giuseppe Pompilio. Assieme a lui anche un ex Napoli - Stefano Stefanelli- che da Cesena potrebbe arrivare alla Juve magari per occuparsi della Next Gen.In questo scenario l'attuale direttore sportivo della Juve -Federico Cherubini- non è detto che faccia la valigie: potrebbe ricoprire un nuovo ruolo.