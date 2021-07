Juve attenta, su Milenkovic c’è anche il Tottenham

Il club inglese è piombato sul difensore della Viola

Sale l'ansia per la super sfida di questa sera tra Italia e Inghilterra, con gli Azzurri di Mancini che vanno alla caccia del secondo titolo europeo, a differenza degli inglesi che, devono ancora provare questa gioia. Non sappiamo ancora chi saranno gli 11 titolari scelti dal tecnico italiano, ma potremmo aspettarci delle variazioni rispetto all'ultima uscita contro la Spagna. Resta ancora da capire infatti, se Chiesa scenderà in campo dal primo minuto o se invece verrà preferito Berardi al fantasista della Juve. Un'altro cambio potrebbe verificarsi in mezzo al campo, dove l'atalantino Pessina a sorpresa potrebbe trovare spazio tra gli 11 iniziali. Intanto, nella capitale inglese che ospiterà il big match nel tempio di Wembley sembrano gia iniziati i festeggiamenti, con i britannici che sono fermamente convinti di aver gia raggiunto il tetto d'Europa.

Mentre gli appassionati di calcio e tutti i tifosi sono alle prese con quella che sarà la finale di Londra, i dirgenti delle rispettive squadre di club continuano a portare avanti le trattative intavolate sul mercato, con alcune di queste che potrebbero essere gia nella prossima settimana. In casa Juve uno dei nomi piu caldi è quello legato al centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, corteggiatissimo da Allegri, il quale lo vorrebbe sotto la Mole prima dell'inizio di precampionato. Ma in queste ore c'è un altro nome che sta tenendo banco e si tratta del difensore della Fiorentina Milenkvoci, ben visto da tutta la dirigenza della Continassa, oltre che dal tecnico livornese. Qui però bisogna fare i conti con la concorrenza, perche se il costo dell'operazione non è eccessivo, circa 25/30 milioni complessivi, l'ostacolo maggiore potrebbe essere rappresentato dall'entrata in scena del Tottenham che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe disposta ad accelerare i tempi per bruciare le tappe, soprattutto se ora nei piani dirigenziali del club inglese c'è un certo Fabio Paratici.