Juve attenta: due concorrenti preparano l’offerta per Gomez

TORINO- Mancano ormai due settimane alla chiusura del mercato di gennaio e i club di Serie A continuano a lavorare senza sosta per rinforzare la propria rosa. Tra le squadre maggiormente in opera c’è la Juventus, in cerca di occasioni da regalare al tecnico Andrea Pirlo. Una di queste potrebbe essere Alejandro “Papu” Gomez, numero 10 e capitano dell’Atalanta ormai in rotta con l’ambiente e il tecnico Gian Piero Gasperini. L’argentino, già nei prossimi giorni, potrebbe lasciare Bergamo e in casa bianconera viene visto come possibile rinforzo di qualità per il reparto offensivo. Ma la concorrenza, quando si parla di grandi giocatori, è inevitabilmente tanta e agguerrita. Due rivali dei campioni d’Italia sono infatti pronte a mettere sul piatto la loro offerta.

La prima è la Roma, in cerca di esterni di ricambio per i propri titolari. Come riferito da Sportmediaset, il club giallorosso nella giornata di oggi avrebbe incontrato i dirigenti bergamaschi per parlare della possibile chiusura dell'affare. Il neo ds Pinto vorrebbe regalare il numero 10 al tecnico Fonseca, ma la vultazione di 15 milioni di euro è al momento ritenuta troppo alta. C'è poi anche l'Inter, che vorrebbe aggiungere l'ex Catania alla propria rosa per puntare con maggior decisione allo scudetto. Come si può leggere sul Corriere di Bergamo, i nerazzurri starebbero pensando di offrire in cambio il cartellino di Christian Eriksen, altro esubero di lusso che non sta trovando spazio agli ordini di Antonio Conte. L'ostacolo più grande, in questo caso, sono gli stipendi percepiti dai due calciatori: 7,5 milioni a stagione per l'ex Tottenham, 2.5 all'anno quelli del "Papu". La differenza, però, potrebbe essere colmata dallo stesso club meneghino negli ultimi giorni di mercato.