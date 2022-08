Juve, caccia all’attaccante: Icardi? No, grazie. Depay l’obiettivo

Kean non ha convinto e la Juve è alla ricerca di un vice Vlahovic: piace Depay, niente da fare per Icardi, Allegri ha detto no

redazionejuvenews

Se guardiamo ai numeri della passata stagione, in casa Juve è impossibile non notare un enorme problema in fase realizzata. 57 i gol fatti, 27 in meno dell'Inter (miglior attacco della Serie A), ma anche 4 in meno dell'Udinese 12esima. L'addio di Cristiano Ronaldo e l'infortunio di Chiesa sono due fattori da non sottovalutare, ma è impossibile pensare che una squadra così forte come quella bianconera riesca a segnare così poco. L'arrivo lo scorso gennaio di Vlahovic è stato sicuramente d'aiuto, ma i problemi non sono stati colmati al 100%. Per questo la dirigenza bianconera si è assicurata Angel Di Maria e Kostic, e punta ora ad un altro innesto.

Cosa serve in questo momento all'attacco della Vecchia Signora? L'unico ruolo che non convince a pieno Allegri è quello di vice-Vlahovic, dove Kean ha lasciato a desiderare. Morata era l'opzione numero uno ma le trattative con l'Atletico Madrid non sono andate a buon fine. Per questo la dirigenza ha virato su altri obiettivi. Ora il nome in cima alla lista è quello di Memphis Depay, in uscita dal Barcellona. Il club catalano ha seri problemi economici e deve vendere, ma la trattativa per l'attaccante olandese è tutto tranne che semplice.

Nei giorni scorsi si era parlato di un ritorno di fiamma per Mauro Icardi, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe detto di no all'attaccante argentino. L'ex Inter è ai margini della rosa del PSG e potrebbe essere un'opportunità, ma la Juve è alla ricerca di un giocatore con caratteristiche diverse. I bianconeri vogliono infatti un attaccante che possa essere sia una spalla che un'alternativa a Vlahovic. Per questo l'ipotesi Icardi è stata rispedita al mittente, con i bianconeri che continueranno a provarci per Depay, individuato come il profilo adatto per completare l'attacco bianconero. La Serie A sta per iniziare, riuscirà la Juve a tornare ad essere competitiva?