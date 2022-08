Juventus-Atletico Madrid: i precedenti della sfida

Alle 18 alla Continassa l'ultima amichevole del precampionato contro gli spagnoli. Una sfida che ha regalato emozioni nel recente passato.

redazionejuvenews

Nel pomeriggio di oggi la squadra bianconera affronterà l'ultima amichevole dell'estate, prima del debutto in campionato contro il Sassuolo, in programma all'Allianz Stadium il 15 agosto alle 20:45. Alle 18 alla Continassa ci sarà la sfida con l'Atletico Madrid di Simeone. La gara era inizialmente prevista al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, ma viste le crescenti tensioni nella Striscia di Gaza, l'evento è stato annullato per motivi di sicurezza.

Andiamo a ricordare i precedenti tra bianconeri e Colchoneros, nel focus pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "La partita di domenica alla Continassa sarà la quarta amichevole internazionale dei bianconeri, che, dopo la sfida con i Chivas Guadalajara, avranno così affrontato tre fra le principali squadre spagnole: Barcellona, Real e Atletico Madrid.

UN SOLO PRECEDENTE IN AMICHEVOLE

Juve e Atletico Madrid si sono incrociate una sola volta in amichevole: nel 2019, a Stoccolma, per l'International Champions Cup. Finì 2-1 per i Colchoneros.

UNA STORIA EMOZIONANTE

La storia delle sfide fra Juve e Atletico inizia nel 1959, in Coppa delle Fiere. Sei le vittorie bianconere nelle gare ufficiali, solo 3 le sconfitte (a parte l'amichevole svedese del 2019), due i pareggi.

Particolarmente emozionante, e lo ricordiamo molto bene, la storia delle ultime sfide in Champions League. Il 26 novembre 2019 la Juve vince con i Colchoneros nella penultima giornata della fase a gironi, con una rete di Dybala a fine primo tempo. All'andata era finita 2-2, con i bianconeri avanti con Cuadrado e Matuidi e raggiunti sul pareggio proprio al 90'.

Ma è l'edizione precedente, quella che tutti ricordano con maggiore piacere.

Ottavi di Finale: al Wanda Metropolitano, nella gara d'andata, le cose non vanno come devono, e l'Atletico passa per 2-0, rendendo molto complicato il passaggio ai quarti per la Juve. Che però... ci crede. E come va a finire, quella gara di ritorno, è storia". La Juve poi ribaltò tutto al ritorno allo Stadium, vincendo 3-0 con un'esaltante tripletta di Cristiano Ronaldo.