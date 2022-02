Verso Atalanta-Juve: tutte le curiosità e statistiche sul match

In vista del big match tra Atalanta e Juventus la Lega Serie A ha pubblicato una lista di statistiche e curiosità interessanti

Sul proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha pubblicato delle interessanti statistiche su Atalanta-Juventus. Dalle strisce di vittorie fino a Vlahovic e Tevez, tutte le curiosità: "L'Atalanta ha vinto le ultime due sfide di Serie A TIM contro la Juventus, già striscia record per i bergamaschi contro i bianconeri nella competizione; la Dea non ha subito gol in queste due sfide e potrebbe registrare una striscia più lunga di clean sheet contro i piemontesi nella competizione per la prima volta dal 1989 (quattro in quel caso). Dopo le due vittorie nel 2021, l'Atalanta potrebbe diventare la prima squadra a vincere tre sfide consecutive di Serie A TIM contro la Juventus dal Parma tra il 2010 e il 2011.