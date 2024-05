Juve-Atalanta, la probabile formazione per la Coppa Italia: riecco Chiesa

Domani la Juve scenderà in campo contro l'Atalanta, partita valevole per la finale di Coppa Italia. Per la squadra di Massimiliano Allegri vincere sarà fondamentale: la stagione è stata fin qui molto deludente e alzare al cielo un trofeo sarebbe importantissimo. Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Spazio al consueto 3-5-2 di Allegri, con Perin tra i pali. In difesa ci saranno Gatti, Bremer e Danilo, recuperato. Sulle fasce, invece, pronti Cambiaso e Iling-Junior, con McKennie, Nicolussi Caviglia e Rabiot a centrocampo. In attacco confermato Vlahovic, con Chiesa che torna al suo fianco.