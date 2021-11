Verso Juve-Atalanta: bianconeri favoriti nei pronostici, ma non sarà facile

A meno di 24 ore dall'inizio del match tra Juve e Atalanta, andiamo alla scoperta dei precedenti e pronostici: bianconeri favoriti

Il momento di forma dei bianconeri è infatti altalenante. In Champions League contro i Blues la Juventus ha messo in campo una delle peggiori prestazioni della storia recente del club. Una sconfitta pesante, che entrerà negli annali bianconeri. Pochi giorni prima, però, la squadra di Massimiliano Allegri aveva vinto agevolmente contro la Lazio. Certo, il livello delle due squadre forse non è paragonabile, ma la Juventus deve dimostrare tutto il suo valore contro qualunque avversario. Come per i bianconeri, anche l'Atalanta vive di alti e bassi: vittoria in campionato e pareggio rocambolesco per 3 a 3 in Champions League.