Atalanta-Juventus: i pronostici sono dalla parte dei bianconeri

Atalanta-Juventus si avvicina: chi vincerà? I pronostici sono dalla parte dei bianconeri ma si prospetta un match equilibrato

Il big match tra Atalanta e Juventus si avvicina e si prospetta una sfida particolarmente equilibrata. A sfidarsi due delle squadre più forti del campionato italiano di Serie A, che non avranno nessuna intenzione di perdere, soprattutto dopo il pareggio dell'Inter contro il Napoli. I bianconeri vorranno vincere per tenere al sicuro il quarto posto conquistato con tanta fatica, l'Atalanta per riprenderselo. Una sfida che vale molto più di tre punti, chi vincerà?

A poter decidere le sorti del match potrebbe essere il momento di forma. La Juventus, infatti, non perde in campionato da ben 10 partite consecutive e nelle ultime uscite grazie a Vlahovic e Zakaria sembra essere una squadra ancora più temibile. L'ultima sconfitta? Proprio contro l'Atalanta. La Dea, al contrario, non sta vivendo un periodo particolarmente felice e nelle ultime uscite ha perso diversi punti per strada. Esemplificativa la sconfitta all'ultima giornata contro il Cagliari. L'ultimo successo risale al 12 gennaio, contro il Venezia. L'allenatore nerazzurro dovrà fare i conti anche con due assenze importanti come quelle di Musso e Zapata: vincere contro questa Juventus non sarà affatto facile per i nerazzurri.