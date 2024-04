Juve, Assogna: “Allegri non accontentato nel calciomercato invernale”

Dagli studi di Sky Sport, Giuseppe Assogna ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Bilancio sui tre anni dell'Allegri bis? Sei meno meno. E soprattutto l'allenatore non ha avuto la capacità di dare qualcosa di diverso rispetto alla grande solidità difensiva. Ci sono state anche quest'anno tante vicissitudini, perché il centrocampo della Juventus lo immaginavamo con Fagioli e con Pogba. Però poi gli allenatori bravi devono essere bravi andare anche oltre i problemi. Lui è stato bravo a dare una grandissima struttura difensiva, a dare un'intensità, un senso di appartenenza stringendosi intorno a quella idea di diventare competitor dell'Inter. Da quello che mi risulta, Allegri aveva chiesto un sacrificio alla Juventus nel mercato: di fare un grande investimento a centrocampo. Questo è quello che risulta a me. Questo non è avvenuto. E' arrivato Alcaraz, ma lui aveva chiesto qualcosa di diverso. Ha detto, 'qui stiamo ballando, prendetemi un centrocampista di livello internazionale e vedrete che riusciremo a fare il duello fino alla fine con l'Inter'. Quando questo progetto non si è concretizzato, sono arrivati i primi risultati negativi a partire dalla partita con l'Empoli e lì non credendo più in quella idea, che forse era al di sopra delle possibilità della Juventus, è arrivata questa implosione che ha portato a questa serie di risultati molto, molto negativi. Il primo tempo di Cagliari è inquietante".