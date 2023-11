Assemblea Azionisti, Ferrero: “Chiusi tutti i procedimenti verso la Juve”

Ha avuto inizio a Torino l'assemblea degli azionisti della Juve del 23 novembre 2023. A aprire le danze il presidente bianconero Ferrero: "Assumo la presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 12. L’assemblea si svolge in un’unica convocazione, avremo una parte ordinaria che riguarda ilbilancio e una parte straordinaria che riguarda l’aumento di capitale. Per la parte ordinaria abbiamo al primo punto l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023 - ha continuato -. Al punto due la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Al terzo punto integrazione del collegio sindacale. Abbiamo poi la parte straordinaria che prevede la riduzione del capitale sociale sino al limite legale per perdite e aumento del capitale sociale, a pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024 per un totale complessivo di 200 milioni di euro e al punto due proposta di raggruppamento azionario".