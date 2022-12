Juve, l’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2021/22

L'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio bianconero per la stagione 2021/22: conti in rosso per più di 238 milioni

redazionejuvenews

Oggi ha avuto luogo l'ultima assemblea degli azionisti di Andrea Agnelli. L'ormai ex presidente ha rassegnato le dimissioni insieme a tutto il Cda bianconero ormai un mese fa e oggi ha presieduto l'ultima assemblea in attesa dell'insediamento ufficiale del nuovo presidente. L'ex presidente ha iniziato facendo un lungo discorso e ha poi continuato rispondendo alle domande dei piccoli azionisti.

Ecco le sue parole: "Ho sempre ascoltato le critiche e sono consapevole che quando tutto va bene sono applausi e quando le cose non vanno bene la gente è molto veloce a trovare difetti nell'attività svolta. Ribadisco la correttezza dell'operato della società. Se uno fa sport lo fa per vincere e quando si sceglie un giocatore lo si fa per il meglio della squadra. Cessione Romero? In quel momento c'erano Bonucci, Chiellini e De Ligt avrebbe visto il campo col binocolo".

Al termine dell'assemblea gli azionisti hanno approvato il bilancio 2021/22 che vede i conti in rosso di più di 238 milioni di euro. Come spiegato dall'ex CFO Cerrato, il Covid ha colpito pesantemente le casse bianconere. "Impatti negativi ancora del Covid sul bilancio 2022 in particolare per la limitazione per l'accesso allo stadio e quindi i ricavi nei giorni da gare. Impatto negativo anche sui proventi dai diritti alle prestazioni dei giocatori", ha spiegato.