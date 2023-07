Juve, Arthur verso Firenze? Le parti sono al lavoro: il punto

Tutto questo potrebbe accadere anche senza l'addio del marocchino Amrabat (infatti per ora Barcellona e Atlletico Madrid -dopo un iniziale interessamento- si sono defilate), corteggiato dal Manchester United e in Arabia Saudita. La Viola lo cederebbe per non meno di 30 milioni. Al momento dalle parti di Firenze, la società è a caccia di rinforzi in mediana. Arthur è stato tagliato fuori dal progetto di Allegri (insieme a Zakaria e McKennie oltre che a Bonucci) e non partirà per la tournée americana che vedrà i bianconeri impegnati dal 21 luglio con le tre amichevoli di lusso contro Barcellona, Milan e Real Madrid.