Juve: Arthur scalda i motori, e gli italiani…

I bianconeri alla sosta per le Nazionali con alcune certezze in più e qualche giocatore recuperato

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto sabato il derby della Mole contro il Torino per 0-1, grazie al gol messo a segno da Manuel Locatelli nel finale di partita. Una buona gara giocata dai bianconeri, i cui miglioramenti rispetto alle prime gare sembra ora evidente, grazie anche al lavoro della squadra e di Massimiliano Allegri. Sedici sono i bianconeri che sono partiti per le rispettive nazionali, con il resto del gruppo che si ritroverà mercoledì alla Continassa per iniziare a preparare la sfida alla Roma di Josè Mourinho, in programma alla ripresa del campionato all'Allianz Stadium di Torino. Un tour de force quello che aspetta i bianconeri alla ripresa, che in una settimana giocheranno contro i giallorossi, contro lo Zenit in Champions League, e poi contro l'Inter a San Siro.

Per la ripresa Allegri potrà contare su tutta la squadra, con Dybala e Morata che dovrebbero recuperare dai rispettivi infortuni e con un KaioJorge in più: il brasiliano, dopo i problemi fisici di inizio anno, è tornato a disposizione di Allegri che lo ha gettato nella mischia nel finale del derby. Pochi palloni giocati, ma grande qualità, come dimostrato dal lancio sul quale Kulusevski ha poi colpito il palo. Un'arma in più per il tecnico toscano, che ritroverà anche un altro giocatore importantissimo nell'economia del gioco bianconero.

Contro il Torino nel match di sabato c'era anche Arthur in panchina, con il brasiliano che dopo la sosta tornerà a disposizione al 100%: il giocatore sta intensificando i carichi di lavoro e ieri, nel primo dei tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, si è visto sui campi della Continassa per allenarsi da solo, segno della voglia che ha Diu tornare in campo dopo l'operazione del 16 luglio, rivelatasi obbligata per curare la calcificazione della membrana tra perone e tibia della gamba destra. Un uomo in più per Allegri, che ha ritrovato anche quello spirito che è sembrato mancare all'inizio della stagione: merito anche degli italiani in rosa, con Chiellini, Bonucci, Locatelli, Bernardeschi e Chiesa che stanno riportando nello spogliatoio bianconero l'entusiasmo che ha contraddistinto l'Italia diventata Campione d'Europa.