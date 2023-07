Juve, Arthur Melo: accordo totale tra i due club. La formula…

Juve e Fiorentina sono riuscite a trovare l'accordo per il trasferimento del brasiliano ex Barça sotto la guida di Italiano

Fumata bianca sempre più vicina per il passaggio di Arthur Melo alla Fiorentina. In attesa dell'ufficialità, i due club si sarebbero accordati con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.Dopo aver portato avanti la trattativa per diversi giorni, secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana il brasiliano è praticamente già un nuovo giocatore di Vincenzo Italiano. La Juve per l'operazione riceverà 2 milioni di euro per il prestito oneroso, mentre il riscatto è stato fissato a 20 milioni di euro. Nelle prossime ore il giocatore sarà a Firenze per svolgere le consuete visite mediche.