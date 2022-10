Juve, Arthur al Liverpool è un flop totale: infortunio e 3/4 mesi di stop

L'esperienza di Arthur al Liverpool va di male in peggio: l'ex Juve costretto a operarsi per infortunio. Out per 3 o 4 mesi

redazionejuvenews

Esattamente nove giorni fa l'agente di Arthur Pastorello aveva detto: "Arthur ha giocato molto poco l’anno scorso, ha poi avuto un intervento programmato, a giugno, saltando quindi una parte della preparazione. Non era nei piani di Allegri, quindi non si è allenato con il resto della squadra. E' normale che arrivando all’ultimo giorno in queste condizioni avesse bisogno di un lavoro extra. Ora ha recuperato ed è a completa disposizione dell’allenatore. Non ho alcun dubbio che farà molto bene con la maglia del Liverpool".

Parole invecchiate malissimo visto che Arthur si è infortunato in allenamento e sarà costretto a un lungo stop. "Nell'ultima sessione prima della partita con i Rangers, in una situazione normale, si è procurato un infortunio muscolare", queste le parole di Klopp in conferenza stampa prima della partita di Champions League. Il centrocampista sarà costretto a operarsi e rimarrà ai box per almeno 3 mesi, forse anche 4. Il suo 2022 è finito.

L'esperienza di Arthur in Inghilterra è iniziata male e sta andando peggio. E a piangere non sono soltanto i tifosi dei Reds, ma anche quelli della Juve: le probabilità che il Liverpool lo riscatti per 37 milioni di euro sono ormai pochissime. Il prossimo anno tornerà quasi di sicuro a Torino...