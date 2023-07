Juve, Arthur-Fiorentina alle firme: il brasiliano è già arrivato a Firenze

La Juve si prepara a salutare Arthur: il brasiliano è a Firenze per le visite mediche e le firme con la Fiorentina

Dopo la stagione flop in prestito al Liverpool, Arthur si prepara a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il brasiliano si trasferirà in prestito per circa 4 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 20. L'ex Barcellona è già arrivato a Firenze dove oggi svolgerà le visite mediche e le firme.