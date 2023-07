Juve, l’arrivo della squadra a San Francisco: tra conferme e dubbi

Durante lo Juventus Summer Tour ci saranno diversi giocatori 'sotto osservazione'. La squadra è da poco sbarcata a San Francisco dove come prima amichevole affronterà il Barcellona di Xavi. Durante i prossimi giorni ci sono diversi ragazzi che si giocano la loro permanenza a Torino. In primis Rovella che va verso la conferma, dopo il prestito al Monza di Palladino. La tournée servirà per farlo ambientare in prima squadra ed entrare nelle logiche del centrocampo di Max Allegri.

Situazione simile anche per Koni De Winter che potrebbe restare. Ancora qualche dubbio invece per Andrea Cambiaso, molto stimato da Tiago Motta e seguito anche dal Milan. A sinistra la concorrenza è tanta: ci sono già Kostic e Iling-Junior, e a destra il suo potenziale potrebbe essere 'frenato'. In ogni caso la Juve non si preclude nessuna possibilità al momento e il tecnico rosssoblù starebbe spingendo per riaverlo in squadra. Altri come Soulé, Barrenechea e Nicolussi Caviglia dovranno 'sudarsi' il posto in prima squadra durante queste settimane.