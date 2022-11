Juve, Arrivabene: “Se dicessi che siamo contenti direi una bugia”

Nel prepartita della sfida tra Juve e PSG l'ad della Juve Arrivabene è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Se dicessi che siamo contenti direi una bugia. Non qualificarsi agli ottavi non è piacevole ma oggi siamo qua a giocarcela con il PSG. Guardiamo all'Europa, che non è la Champions ma ce la metteremo tutta".