Juve, arriva un febbraio di fuoco

TORINO – La Juventus ha chiuso con la vittoria di sabato un mese di gennaio di fuoco, che ha vinto i bianconeri vincere la Supercoppa Italiana in finale contro il Napoli, e anche tutte le partite di campionato disputate, tranne quella contro l’Inter, persa per 2-0 a San Siro. Proprio contro i nerazzurri, in virtù della vittoria contro la SPAL nei quarti di Coppa Italia, inizierà il mese di febbraio dei bianconeri, che sarà altrettanto pieno di partite rispetto al gennaio appena passato.

I bianconeri inizieranno il secondo mese dell’anno proprio contro i nerazzurri domani a San Siro, nella sfida valevole per la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Alla partita farà seguito quella contro la Roma in programma sabato, che va a porsi tra le due sfide con gli uomini di Antonio Conte, che saranno ospiti a Torino martedì 9 per il ritorno della semifinale della Coppa Italia. Dopo la doppia sfida ai nerazzurri i bianconeri giocheranno, sempre di sabato, contro il Napoli, con la partita d’andata ancora da disputare, per poi tuffarsi nella Champions League.

Il 17 infatti i bianconeri scenderanno in campo a Porto contro i Dragoes per la partita valevole per gli ottavi di andata della Champions League, che tornerà dopo la fase a gironi chiusasi lo scorso anno. Dopo la partita con il Porto i bianconeri scenderanno in campo il lunedì successivo contro il Crotone, per poi chiudere il mese contro l’Hellas Verona sabato 27 febbraio. Un altro mese importante per la Juventus, che come a gennaio di gioca tre competizioni, e una grande fetta di futuro, con queste partite che potrebbero essere decisive in vista del finale di stagione, che si annuncia agguerrito in tutte le competizioni. Ma attenzione perché proprio in queste ultimissime ore sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato bianconero: >>> Sta circolando una voce a sorpresa: non solo Scamacca, spunta un’altra idea last minute! <<<