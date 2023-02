Juve, un altro guaio per Ihattarenn: arrestato in Olanda

L'attaccante di proprietà della Juventus, è stato preso in custodia con l'accusa di violenza nei confronti della sua ex fidanzata Yasmine

redazionejuvenews

Mohamed Ihattaren è finito di nuovo nei guai. Il giocatore di proprietà della Juventus, come riferisce la stampa olandese, ieri è stato arrestato ad Amsterdam. Il giocatore, che era rientrato nella capitale olandese in occasione del suo compleanno, è stato accusato di violenza nei confronti della sua ex fidanzata Yasmine, star di TikTok. Sempre secondo i media olandesi, oggi la polizia ha fatto irruzione nella casa del giocatore per una perquisizione.

Il 21enne non sembra davvero trovare pace, visto che già a novembre era finito in manette per minacce a Utrecht. A portarlo alla Juventus nel 2021 era stato Mino Raiola, dopo la rottura con il tecnico del PSV. Il talento classe 2002 poi era stato mandato in prestito alla Sampdoria. Un'esperienza però molto fugace perché già a ottobre Ihattaren aveva lasciato Genova per fare ritorno in Olanda, adducendo motivi personali.

Alla fine del gennaio del 2022 poi la Juve lo aveva ceduto in prestito all'Ajax, con cui ha giocato alcune partite nella squadra giovanile e ha fatto una sola presenza con la prima squadra. Secondo le ricostruzioni, Ihattaren non si sarebbe più messo a disposizione dei Lancieri a causa di minacce provenienti dal circuito criminale. E per questo poi il club olandese non ha esercitato l'opzione di riscatto. Ora la Juventus dovrà capire come comportarsi con lui. Ma parlando di mercato, arriva l'annuncio clamoroso su un colpo da urlo: questo e molto altro nella nuova raffica<<<