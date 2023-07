Juve, Armstrong: “L’interesse sul calcio in America sta crescendo…”

Ecco le dichiarazioni rilasciate a Tuttosport: "È molto importante essere qui perché l’interesse sul calcio negli States sta crescendo: il Paese ospiterà il Mondiale, il campionato migliora. Per i giovani la Juventus è il club italiano top: abbiamo una fan base molto buona, ma vogliamo continuare a far conoscere il brand. L’obiettivo è raggiungere più tifosi possibili con i social e nuove strategie di comunicazione, come TikTok: importanti non solo i social, ma raggiungere grandi broadcaster". In questo senso, al netto di testimonial globali come Pogba, due americani in rosa come Weah e McKennie aiutano: "Chi segue la Nazionale li conosce e quando chiedi per che squadra tifano, rispondono Juve".