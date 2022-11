Juve, allarme dall’Argentina. Scaloni: “Fate riposare chi non è al meglio”

Un'intervista rilasciata dal ct della nazionale di calcio argentina Scaloni mette in ansia la Juve: Di Maria e Paredes salteranno la Lazio?

redazionejuvenews

Manca sempre meno all'inizio del Mondiale in Qatar 2022 e già arrivano le prime brutte notizie. Dall'Argentina il ct albiceleste Scaloni ha rilasciato un'intervista a Radio CNN in cui ha detto: "Servono giocatori che stiano bene e che siano pronti per uscire e giocare il 22 novembre. Non convocheremo giocatori che non solo al 100% e chiederemo ai club di non far giocare chi non è al meglio così da averli a disposizione prima".

“C'è chi non giocherà le ultime partite per precauzione, ma sappiamo che stanno bene. Ci saranno altri che dovranno darci gli strumenti per sapere se rispondono in campo. Ora ci sono molti strumenti tecnologici che possono dirti in che condizione si trova un giocatore", ha continuato.

Parole che creano una certa ansia in casa Juve, visto che Di Maria e Paredes sono tra i possibili giocatori a rischio convocazione. Il loro impiego con la nazionale Argentina dipende proprio dalla condizione fisica, non delle migliori. Il Fideo è tornato in campo proprio nel corso del derby d'Italia e dovrebbe essere titolare domani contro il Verona. Niente da fare invece per il centrocampista, ancora ai box. Ma da qui all'inizio della pausa nazionali c'è anche un'altra partita, contro la Lazio, domenica alle 20:45. Di Maria e Paredes ci saranno o invece Scaloni riuscirà a portarli con se? Staremo a vedere.