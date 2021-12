Juve, la procura della FIGC archivia il caso Suarez

Il caso legato all'esame del giocatore è stato archiviato con la società bianconera che non verrà sanzionata e non avrà provvedimenti contro per quanto accaduto

Si chiude per adesso la vicenda quindi, con la notizia che è arrivata per formalizzare la posizione già anticipata nei giorni scorsi dal presidente federale Gabriele Gravina, che in occasione dell'evento in ricordo di Paolo Rossi a Zurigo, aveva risposto alle domande sulla mancata presa di posizione sul caso Suarez: “Non è vero che la Procura non si è pronunciata. Su Suarez si è valutato e si è giunti a decisione. Mi sembra di capire che per la prima parte di quell’inchiesta, con gli atti finora trasmessi dalla Procura, non ci siano stati elementi per procedere: si va verso l’archiviazione. C’è attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti (Paratici, ndr): aspettiamo che Perugia consegni questa seconda parte di atti". Un pensiero in meno per la Juventus, che sul campo sta cercando di recuperare lo svantaggio accumulato dalle prime quattro della classe, Inter, Milan, Atalanta e Napoli, e che non può più permettersi passi falsi se vuole tornare in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.