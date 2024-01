Juve, l’arbitro a Le Iene: “Gatti andava espulso. Kean-Faraoni invece…”

Un arbitro ancora in attività ha deciso di denunciare il caos all'interno dell'AIA in forma anonima ai microfoni de Le Iene: le sue parole

Un arbitro ancora in attività ha deciso di denunciare il caos all'interno dell'AIA in forma anonima ai microfoni de Le Iene. Parlando della Juve ha detto: "Chiara manata di Gatti a Djuric. In questo caso si configura condotta violenta che presuppone l’espulsione del difendente".

"In questo caso il VAR non è intervenuto, non si capisce - ha continuato -, le immagini sono chiare e non me lo spiego. Al 51’ rete annullata alla Juve e il VAR interviene perché valuta come scorretto l’intervento di Kean su Faraoni".

"Quale è criterio per cui in questo caso interviene il VAR? Le regole sono certe, ma l’intervento del VAR non segue logiche definite", ha concluso.

