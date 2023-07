Juve, l’Arabia ci riprova: dopo Milinkovic rischia di sfumare anche Zaniolo

Poco tempo fa Zaniolo in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha infatti espresso tutto il suo amore per la Vecchia Signora: "La Juve è la Juve, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, il mio idolo era Pogba. Giocare nella Juve mi farebbe piacere. Parliamo di un grande club". Nella vita il denaro non è tutto e a soli 24 anni Zaniolo potrebbe quindi decidere di non accettare la corte degli sceicchi e rimanere a giocare nel calcio che conta. Questo non vuol dire però che l'ex Roma sia pronto a trasferirsi a Torino: l'ex giallorosso si trova bene al Galatasaray, squadra che il prossimo anno potrebbe giocare la Champions League (ora è ai preliminari). Situazione complessa: staremo a vedere.