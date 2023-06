Juve, Arabia e non solo: anche il PSG pensa ad Allegri

Una situazione complessa, che la Juve dovrà cercare di risolvere al più presto. Intervenuto su Twitter il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha detto: "Allegri non lascerà la Juve se qualcuno non gli dirà “vai”. O se qualche altro non gli dirà “vieni da noi”. I dissapori con Calvo, tanto ventilati e romanzati per qualche like in più, non hanno portato a riflessioni profonde. Quindi, non erano così importanti, piuttosto inutile gossip. Questa cosa potrebbe cambiare soltanto se John Elkann pensasse che non ci sono più i margini. A quel punto si potrebbe pensare a qualsiasi formula per un addio. Ma non è accaduto, non sta accadendo e nessuno ci sta pensando".