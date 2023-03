Juve, aprile sarà decisivo: tra impegni sul campo e giustizia sportiva

Il match aprirà un mese complicato, fitto di impegni: saranno 9 le sfide nel mese di aprile, in cui si deciderà il futuro della Juventus in questa stagione. La Vecchia Signora dovrà essere brava a mantenere la lucidità nel cercare di accorciare il gap in classifica in campionato al netto del -15 inflitto come penalizzazione. Il quarto posto non è un'utopia ma sarà fondamentale ragionare anche in termini di priorità, con l'Europa League, in caso di vittoria, che rappresenta la scorciatoia per conquistare la partecipazione alla prossima Champions League. E la squadra bianconera resta ancora in corsa anche per la Coppa Italia, dove sarà impegnata nelle semifinali contro i nerazzurri. Prima il Verona, poi arriverà proprio il turno contro i meneghini.