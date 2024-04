Juve, le anticipazioni della prima e seconda maglia 2024/25

La stagione della Juve è ancora lunga ma il club bianconero comincia già a pensare alla prossima annata e in particolare alle maglie 2024/25. Su InstagramLaMagliaBianconera ha pubblicato le anticipazioni del primo e secondo kit della prossima stagione. La maglia Home sarà come sempre bianca e nera, con alcune note di grigio sui fianchi. La maglia Away sarà invece gialla, con alcuni pattern di alcuni toni più chiari. Gli inserti saranno invece grigio e rosa. Per quanto riguarda la terza maglia, invece, non ci sono ancora novità o aggiunte rispetto alla prima proiezione dello scorso novembre. Bisognerà aspettare ancora un po'.