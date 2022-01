Juve in ansia: l’infortunio di Chiesa preoccupa i bianconeri

Nel corso del match tra Roma e Juve Chiesa è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Grande preoccupazione per le sue condizioni

Ieri sera la Juventus è riuscita a vincere una partita che per lunghi tratti sembrava già segnata. Dopo il 3 a 1, infatti, i tifosi bianconeri avevano già cominciato a perdere le speranze. Poi però gli uomini di Massimiliano Allegri hanno cambiato mentalità e nel giro di soli sette minuti hanno ribaltato il risultato, portandosi sul 3 a 4. Come se non bastasse, nel finale De Ligt ha causato un rigore ed è stato espulso per somma di ammonizioni, ma per fortuna Szczesny ha salvato il risultato. Purtroppo però la bellissima serata dello Stadio Olimpico lascia anche un po' amaro in bocca. Non solo per gli evidenti problemi che rimangono al di là del risultato, ma anche e soprattutto per l'infortunio di Federico Chiesa.