News Juve / Annuncio da urlo, ribaltone in società: “Antonio Conte e…”

La Juventus si appresta ad affrontare lo Spezia nella quarta giornata di Serie A. I bianconeri hanno fin qui raccolto 5 punti, frutto del rotondo successo col Sassuolo e dei due pareggi con Sampdoria e Roma. Gli uomini di Allegri devono urgentemente tornare alla vittoria per non staccarsi ulteriormente dalla vetta.

Sono ore incandescenti sia per la gara dell'Allianz Stadium che per le ultime battute di calciomercato. Giovedì 1 settembre alle ore 20, chiuderà ufficialmente i battenti la sessione estiva e ci sarà modo di fare un bilancio delle operazioni portate a termine dalla Juventus. Sullo sfondo arrivano indiscrezioni piuttosto pesanti anche sul quadro societario, che potrebbe cambiare in maniera radicale e sul prossimo tecnico della Vecchia Signora<<<