News Juve – Annuncio pesante su Vlahovic: “Non è possibile…”

Al momento sembra tutto nero all'orizzonte. L'umore in casa Juventus è sotto le scarpe, ma la squadra deve trovare la forza per reagire fin da domenica sera contro il Bologna. Il tempo per trasformare una stagione anonima in una importante c'è ancora. Ma bisogna evitare altri passi falsi. Il team bianconero si prepara ad affrontare un tour de force di 45 giorni in cui si giocherà ogni tre giorni circa. Stanno rientrando diversi infortunati e l'augurio è che possano dare il loro contributo nei prossimi match. Ci si aspetta una risposta convincente soprattutto dal reparto avanzato. Vlahovic è tornato a segnare in Nazionale, ma deve sbloccarsi anche con la maglia delle Zebre.

Il noto giornalista della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti, ha fotografato il momento di appannamento del numero nove bianconero ai microfoni di Radio Radio: "Nel 2021 Vlahovic ha segnato più di Immobile. Non è possibile che un calciatore del genere non sappia più giocare. Gli abbiamo visto fare gol incredibili a inizio carriera. E' come se alla Juve si sia demoralizzato, anche perché Allegri lo ha messo in discussione. Non gli ha fatto tirare un rigore per lasciarlo a Bonucci. Non è solo colpa di Allegri, ma il non gioco della Juventus sta penalizzando un attaccante fortissimo".