News Juve / Momblano infiamma i tifosi: “Mi hanno detto che…”

Oggi è finalmente il giorno di Juventus-Bologna, gara che dovrà dare il via alla cavalcata bianconera fino a metà novembre, quando il campionato si fermerà per dare spazio ai Mondiali. La Vecchia Signora ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Il tecnico toscano recupera diverse pedine importanti per la sfida contro i felsinei, in attesa dei ritorni di Di Maria, Pogba e Chiesa. Per questi ultimi due la fine dell'incubo non dovrebbe essere lontana. Il loro apporto sarà fondamentale soprattutto per le gare decisive di Champions contro Benfica e Psg. Al tal proposito Luca Momblano ha riportato una notizia importantissima nell'ultima diretta Twitch su Juventibus<<<