Juve, Angelozzi su Huijsen: “Non ci penso più. E’ già il passato”

Quando sembrava mancasse solo nero su bianco all'arrivo di Dean Huijsen al Frosinone , ecco il colpo di scena. L'inserimento della Roma , spinta in particolare dalla volontà di José Mourinho , ha scompigliato le carte nella trattativa con la Juventus . Il difensore, ormai in procinto di trasferirsi in gialloceleste, avrebbe imposto la sua volontà nonostante gli accordi tra i due club, scegliendo il giallorosso. Se in un primo momento il presidente del Frosinone , Guido Angelozzi , ha manifestato tutta la sua amarezza, l'atteggiamento nell'ultima conferenza stampa è stato differente.

In merito al mancato arrivo di Huijsen, Angelozzi ha detto: "Non ne voglio più parlare, preferisco pensare di avere ragazzi come Kevin che hanno rinunciato a qualcosa per venire qui. A me piace andare avanti, Huijsen è già passato. Non ci sto pensando, ho avuto tante fidanzate ma quando finisce le dimentico".