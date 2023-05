Juve, Andrea Pirlo esonerato a sorpresa: “Gli auguriamo il meglio”

Il Fatih Karagumruk ha annunciato poco fa la separazione dall'ex centrocampista bianconero Andrea Pirlo . A tre giornate dalla fine del campionato arriva la decisione del club turco. Il Karagümrük non vinceva in campionato dallo scorso 18 aprile: poi una striscia negativa che ha portato alle ultime 3 sconfitte.

"Avevamo già deciso di non continuare con mister Pirlo nella prossima stagione e gli abbiamo concesso il permesso di lasciare subito il club per permettere di programmare il futuro. Siamo felici del tempo trascorso insieme, lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per il futuro": queste le parole del club.