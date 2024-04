La Juve ricorda Andrea Fortunato: “Eri un ragazzo d’oro”

Con un lungo messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto ricordare Andrea Fortunato:"Caro Andrea, oggi è quel giorno e noi non riusciamo a non dirti che ci manchi tanto. Dal 1995, ogni 25 aprile è un giorno triste per la nostra grande famiglia bianconera. Sono passati 29 anni da quando ci hai lasciati per sempre portando via il tuo meraviglioso sorriso, la tua genuinità e la tua grande forza d'animo, quella che ci è indubbiamente rimasta più impressa nel periodo più difficile della tua vita. Eri un ragazzo d'oro, con un grande sogno: continuare a giocare e a vincere con la maglia della Juventus. Un sogno che si è spezzato così presto e così ingiustamente. Quel maledetto 25 aprile 1995 il destino ci ha portato via prima di tutto un amico, un gentiluomo dal sorriso luminoso e oggi, e per sempre, è così che ti vogliamo ricordare. Caro Andrea avrai per sempre un posto speciale nei nostri cuori!".