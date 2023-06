Juve, c’è anche Wahi per il dopo-Vlahovic: i possibili sostituti

Ecco la lista dei profili che la Juventus sta studiando per il dopo-Vlahovic: il serbo è in partenza...

Sabato scorso, il giovane centravanti del Montpellier -Elye Wahi - ha concluso la sua stagione in doppia cifra, siglando una doppietta al Reims, nella 38esima giornata di Ligue1. Dopo 19 i gol messi a segno (a cui si aggiungono 6 assist) da inizio campionato ora si parla di mercato. L'attaccante è finito nel mirino della Vecchia Signora, oltre ad altri top club europei come l'Arsenal. Queste le sue parole qualche mese fa: “Prima non pensavo al calcio come un mestiere, ormai mi piace non accontentarmi, dare sempre il massimo sul terreno e allenarmi sempre di più, facendo attenzione alla nutrizione e al sonno”.