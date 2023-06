Juve, anche Szczesny può salutare: due le alternative

Conclusa una stagione molto amara, la Juventus può cominciare a delineare i progetti per il futuro. Quello che sta per cominciare, potrebbe essere un mercato sontuoso per i bianconeri. Se non a livello di spese, molto probabilmente lo sarà a livello di organico. Sono tanti i giocatori in casa Juve il cui futuro appare molto incerto. Tra di essi, seppure non appaia come una priorità, c'è quello legato al portiere ceco Szczesny. Il giocatore, esattamente come accaduto per Alex Sandro, ha visto il suo contratto rinnovarsi automaticamente allo scattare di determinate condizioni. Un fatto che sicuramente condiziona le scelte societarie, pur non sorprendendola, ma che neppure escluderebbe un eventuale cessione. Il valore del giocatore dovrebbe aggirarsi attorno ai 10-15 milioni e, in caso di offerta adeguata, la Juventus potrebbe non opporsi all'addio.