Juve, anche il Milan su Morata: possibile ritorno in Serie A?

Morata corteggiato anche dai rossoneri a caccia di un nuovo attaccante: non si scarta l'idea di un ritorno in bianconero

L'estate porterà consiglio. Il futuro di Alvaro Morata è ancora in bilico: dopo aver salutato la Juventus per la seconda volta nemmeno un anno fa, adesso si riaffaccia l'idea di un suo ritorno in Serie A. La permanenza all'Atletico non è assicurata e lo spagnolo non scarta la possibilità di lasciare Madrid durante la finestra estiva di mercato, che si aprirà nelle prossime settimane.