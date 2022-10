Società ostaggio della squadra: “Al peggio non c’è mai fine. Unica nota positiva…”

Si avvicina la prossima importantissima partita per la Juventus, che sabato affronterà il Torino nel derby della Mole. L'aria che si respira alla Continassa è abbastanza pesante. Repubblica parla apertamente di un fronte anti allegriano all'interno dello spogliatoio. Se davvero c'è un gruppo di giovatori che rema contro il tecnico, non sarà facile uscire da questa situazione senza prendere provvedimenti concreti da parte della società. Eppure da quel punto di vista tutto tace. Ma c'è di più! Quella che doveva essere una presa di posizione della società per dare un segnale alla squadra, è stata trasformata in qualcosa di molto più blando.Gianni Balzarini lo ha spiegato perfettamente sul proprio canale Youtube, fornendo almeno una buona notizia ai tifosi bianconeri<<<