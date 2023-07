Juve, le amichevoli estive si avvicinano: alla scoperta di San Francisco

SAN FRANCISCO, UNA PANORAMICA

È la quarta città della California per numero di abitanti (dopo Los Angeles, San Diego e San Jose) e occupa il dodicesimo posto fra le città più popolose degli Stati Uniti. È parte di una vasta area metropolitana - che conta circa 7 milioni di abitanti ed è la quinta dell'intero Paese, la "San Francisco Bay Area" di cui è sempre stata il centro economico-finanziario, culturale e turistico. San Francisco è anche una popolare meta di molti turisti internazionali ed è conosciuta per la sua fresca nebbia estiva, per le sue ripide colline, per la sua vivacità culturale e il suo eclettismo architettonico che affianca stile vittoriano e architettura moderna, per i suoi famosi paesaggi - Golden Gate Bridge incluso -, per i suoi tram, per l'isola di Alcatraz e per Chinatown. Inoltre la sede locale dell'Università della California è uno dei più importanti centri biomedici del mondo e l'ospedale è tra i principali degli Stati Uniti.